Депутаты решили контролировать траты коммунальщиков после роста тарифов

Депутаты решили контролировать траты коммунальщиков после роста тарифов

Совет депутатов Новосибирска создал рабочую комиссию по контролю за тарифами на коммуналку.


Решение о создании рабочей группы было принято на сессии горсовета 14 февраля.


Как пояснил депутат Игорь Кудин, всего в комиссию войдут 17 человек, среди них депутаты Наталья Пинус и Александр Бурмистров, депутат Заксобрания  Вадим Агеенко, представители общественности и профильного департамента мэрии. Они будут проверять исполнение инвестпрограмм коммунальщиков, в частности, ремонт сетей.


«Будут [проходить] выездные мероприятия — чтобы было максимально публично и открыто», — подчеркнул Игорь Кудин.


Ранее стало известно, что в Новосибирске появился также Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий, который возглавил губернатор Владимир Городецкий. Совет будет изучать инвестпрограммы, в том числе в сфере электроэнергетики, транспорта, водоснабжения, водоотведения, услуг электросвязи.


Напомним, тарифы на коммунальные услуги будут повышены в Новосибирске сразу на 15 % с 1 июля этого года. Тариф на холодную воду повышен для новосибирцев на 20 %, на горячую воду — на 15,9 %, на водоотведение — на 20,1 %, на отопление — на 14,9 %. Меньше всего подорожает электроэнергия (на 2,9 %) и газ (на 3,9 %).

Ольга Власова
Фото Татьяны Кривенко

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