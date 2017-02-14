Клуб «Труба» переехал в новый подвал и начал продавать грузинское пиво





Джаз-клуб «Труба» переехал из подвала здания с ул. Димитрова, 1 в подвал на Вокзальной магистрали, где когда-то находился бар «Ангар».





«Переехали мы в очень удобное для всех место — в самый центр города. К тому же здесь более подходящий для концертов зал», — пояснил учредитель джаз-клуба «Труба» Петр Финов.









Пока в клубе не до конца завершили работу над дизайном зала (будет порядка 130 посадочных мест), но уже сделали большую сцену для выступлений музыкантов, бар, к которому теперь можно подходить с трех сторон, и наладили работу кухни.







У кухни в «Трубе» появился новый акцент — грузинский. Но в блюда Грузии в клубе добавляют авторскую изюминку от шеф-повара. Например, здесь можно купить хачапури с пастромой и соусом, хачапури с рыбой, укропом и творожным сыром или куриный стейк табака (250 руб.).









«Грузинский акцент в кухне — в память того, что наш повар долгое время проработал в закрывшемся легендарном ресторане "Терек"… Еще у нас есть пиво грузинское "34" (199 руб. за бутылку 0,5 л. — И.К.) с такими ореховыми нотками, сваренное в Грузии», — рассказал Петр.











Ценовая политика клуба после переезда тоже немного изменилась: если алкоголь и кухня остались на том же ценовом уровне, то плату за вход на самые популярные дни — пятницу и субботу — отменили. Более того, в эти дни с 19:00 добавлены джазовые выступления, после которых играет привычная кавер-группа, а после — диджей. Неизменной остались лишь джазовые среды, когда вход и алкоголь в баре стоят 100 руб.







Год назад в этой же части города открылась грузинская закусочная «Тбилиссимо», расположившаяся в здании главпочтамта.