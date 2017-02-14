Прохожий нашел собаку с перерезанным горлом на «Родниках»

Прохожий нашел собаку с перерезанным горлом на «Родниках»

Утром 14 февраля в Новосибирске в микрорайоне «Родники» мужчина нашел на улице собаку с перерезанным горлом.


Дворняжка лежала под окнами жилого дома на ул. Гребенщикова, информация об этом поступила на горячую линию общественного движения «Потеряшка-НСК»


«Парень позвонил утром, сказал, что там хозяева гулеванили всю ночь. Он сказал, что похоже, что собаке перерезали горло и выкинули ее с балкона или из окна», — рассказали НГС.НОВОСТИ в «Потеряшке-НСК».


Он отвез ее в больницу, а после сообщил, что собаке требуется операция на пищеводе. Собаке также потребовался донор для переливания крови, и его нашли. Операцию оценили в 8–10 тыс. руб.


Новосибирским ветеринарам нередко приходится спасать животных. На прошлой неделе НГС писал о том, как в ветеринарной клинике БЭСТ готовят к операции искалеченную собаку по кличке Дружок из Улан-Удэ.

Елена Громкова
Фото pixabay.com

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