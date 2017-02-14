Новосибирск впервые стал туристическим городом

Новосибирск впервые стал туристическим городом

Новосибирск становится популярнее у иностранцев — в прошлом году столицу Сибири посетили больше 16 тыс. туристов.


«Туристическая цель впервые стала одной из основных целей приезда», — рассказала начальник организационно-методического отдела Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по НСО Людмила Фоменко в пресс-центре ГТРК «Встречи на Вертковской». 


Она отметила, что чаще всего в Новосибирск приезжают туристы из Китая, а также из стран Европы — Германии, Италии. 


Галочку под словом «туризм» в графе «цель приезда» в прошлом году при въезде в Новосибирск поставили 16 тыс. человек. Много жителей Германии приезжают в Новосибирск в гости к родным на праздники.  


В метрополитене Новосибирска в прошлом году в связи с увеличением числа туристов появилась карта с названиями станций и указанием городских достопримечательностей, рассказывали НГС.НОВОСТИ. Также в центре Новосибирска появились указатели на английском языке, сообщающие об основных достопримечательностях. 


В этом году знаки туристской навигации поставят еще в 5 муниципальных образованиях Новосибирской области: в Колыванском, Искитимском, Куйбышевском, Сузунском районах и в Бердске.


Исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко ранее также сообщала, что в туристической отрасли наметилась позитивная динамика. Не только в Новосибирск стало приезжать больше туристов — сами новосибирцы стали чаще выезжать на отдых как по России, так и за рубеж.    

Ольга Власова
Фото pixabay.com

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