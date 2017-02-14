Глава новосибирской полиции назвал среднюю сумму взятки в 2016 году

Стал известен средний размер взятки в Новосибирске за прошлый год — он превышает среднюю зарплату по области.





Средний размер взятки в прошлом году в Новосибирске составил 44 тыс. 500 руб. Об этом сообщил на сессии Совета депутатов Новосибирска начальник городского УМВД Юрий Горчаков.







По словам Горчакова, в прошлом году полицейские выявили в Новосибирске 314 коррупционных преступлений, в том числе 54 факта дачи взятки и 14 фактов получения. Следователи возбудили уголовные дела в отношении 168 человек.







Средняя сумма взятки намного больше, чем средняя зарплата в Новосибирской области. Так, в прошлом году она достигла 29 133 руб. — это немного меньше среднего показателя по всему СФО.







Самые низкие средние зарплаты статистики обнаружили у новосибирцев, которые работают в гостиницах и ресторанах (15 538 руб.), сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве (16 937 руб.), а также в отрасли рыболовства и рыбоводства (19 763 руб.).







Больше всех в регионе зарабатывают финансисты (54 782 руб.), представители сферы социального страхования, государственного управления и обеспечения военной безопасности (37 761 руб.), а, кроме того, специалисты по добыче полезных ископаемых (35 581 руб.).