​Бывшему вице-губернатору НСО стало плохо в небе на пути из Москвы

Бывшему вице-губернатору НСО стало плохо в небе на пути из Москвы

Бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой рассказал о том, как ему потребовалась медицинская помощь во время перелета из Москвы в Новосибирск.


Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 февраля, Козодой летел рейсом «Аэрофлота».


«Два дня до того были очень напряженные. Бессонная ночь перед отлетом, по прилету весь день в бегах и терках, беспокойно-бессонная ночь в отеле, затем весь день опять в бегах и терках, поужинать не успел и спокойно уселся уже в кресле самолета. Где-то через час полета, сквозь дремоту — чувствую, что мне как-то "не очень хорошо", ну вот прямо-таки совсем. Попытался встать, и быстрым ходом в хвост салона к стюардессам, и хриплым голосом — прошу срочно воды», — описал ситуацию Виктор Козодой на своей странице в «Фейсбуке».


Когда мужчину увидела стюардесса, она вскрикнула и спросила, как он себя чувствует. После этого у Виктора Козодая подкосились ноги, и он стал падать, но его подхватили стюардессы, посадили в кресло и начали приводить в чувства.


«Чем-то на меня брызгали, что-то втирали, чего-то мерили, на лицо маску и чего-то вдували, потом чего-то дали в нос или под нос — не помню», — описывает бывший вице-губернатор. Затем подошел врач, который отметил, что является урологом, а не терапевтом. Вскоре Виктору Козодою стало лучше, и ему передали, что командир корабля готов ради него посадить самолет в Казани. Однако от этого предложения Козодой отказался, и самолет продолжил полет до Новосибирска.


«Девушки же обеспечили мне "лежачее место" и постоянно держали меня на контроле, до самого прибытия», — описал Виктор Козодой и поблагодарил экипаж самолета и врача за помощь.


Виктор Козодой был назначен заместителем губернатора и председателя правительства Новосибирской области 11 мая 2012 года, в апреле 2014 года он подал в отставку.

Елена Громкова
Фото Станислава Соколова

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