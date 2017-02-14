Из-за февральских холодов число обмороженных горожан подскочило втрое

Из-за февральских холодов число обмороженных горожан подскочило втрое

В феврале новосибирцы получили в три раза больше обморожений из-за продолжительных холодов.


За неделю с 6 по 12 февраля новосибирцы получили 30 обморожений, что в три раза больше, чем за позапрошлую неделю, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения НСО.


Переохладились на прошлой неделе 7 горожан, на предыдущей неделе переохлаждения получили 5 человек. Всего травмы получили 1218 (из них 242 — дети), на прошлой неделе 1448 (290 — дети). Гололедные травмы зарегистрировали у 770 человек.


Признаки обморожения — побеление кожи, нарушение чувствительности, ощущение, будто отлежал части тела, и боль при попадании в теплое помещение, ранее рассказал НГС.НОВОСТИ новосибирский врач-травматолог Денис Струц. Переохлаждение самостоятельно распознать трудно — о нем могут свидетельствовать заторможенность, усталость, сонливость и даже галлюцинации.


«Чего нельзя делать на морозе — это употреблять алкоголь, лучше пить горячий чай… Желательно не курить, потому что это вызывает спазм капилляров», — заметил Денис Струц. Подробнее о способах обезопасить себя от обморожения можно прочитать здесь.


В середине недели рисков получить обморожения будет меньше. Новосибирский Гидрометцентр дал прогноз на ближайшие дни — морозы ослабнут к 16 февраля.

Мария Морсина
Фото Simotion (Essentials/iStock)

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