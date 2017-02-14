​В горящем доме погибли три человека

Ночью 14 февраля три человека погибли в пожаре на даче под Новосибирском.







Пожар случился в СНТ «Дружба» недалеко от Оби.







«Три человека погибло. Предварительная причина пожара — неисправность печного оборудования», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО. Среди погибших 45-летний мужчина, 39-летний мужчина и 39-летняя женщина.





Садовый дом из бруса загорелся в 2 часа ночи. «В 02:28 (мест.) пожар ликвидирован. На тушение пожара привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава», — отмечает пресс-служба новосибирского МЧС.