​В горящем доме погибли три человека

В горящем доме погибли три человека

Ночью 14 февраля три человека погибли в пожаре на даче под Новосибирском.


Пожар случился в СНТ «Дружба» недалеко от Оби.


«Три человека погибло. Предварительная причина пожара — неисправность печного оборудования», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО. Среди погибших 45-летний мужчина, 39-летний мужчина и 39-летняя женщина.


Садовый дом из бруса загорелся в 2 часа ночи. «В 02:28 (мест.) пожар ликвидирован. На тушение пожара привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава», — отмечает пресс-служба новосибирского МЧС.

Елена Громкова
Фото 54.mchs.gov.ru

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