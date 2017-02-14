Названы новосибирские компании, охотно набирающие работников без опыта

Компании Новосибирской области стали чаще приглашать на работу специалистов без опыта, среди начинающих работников с высшим образованием больше всего шансов найти работу у врачей и учителей.





Как сообщили 13 февраля в министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, всего в региональном банке вакансий насчитывается более 5800 предложений для тех, кто только начинает карьеру.





«О готовности принять на работу специалистов без опыта заявили 1055 работодателей региона. Большинство из них открыли вакансии без требований к стажу работы для выпускников колледжей и лицеев Новосибирской области <...>





Например, начинающих кондитеров приглашают на работу в ООО "Кондитерский дом «ЛаФеста»" и ООО ТХ "Сибирский Гигант"» — им обещают зарплату от 20 тыс. руб.





Выпускников новосибирских учреждений, получивших профессию оператора станков с программным управлением, ждут на работу не только на предприятиях нашего региона, но и, например, в Ленинградской области — АО "Тихвинский вагоностроительный завод" заявил 10 вакансий с заработной платой до 41 тыс. руб.», — отметили в министерстве труда





Также к 1 февраля региональном банке вакансий для начинающих специалистов скопилось 84 предложения для штукатуров (9–20 тыс. руб.), 155 — для сортировщиков почты (14–15 тыс. руб.), 123 — для поваров (9–40 тыс. руб.). Помимо этого, в Новосибирске и области требовалось 33 оперуполномоченных полиции (38–45 тыс. руб.), около 400 медицинских сестер (9–45 тыс. руб.), 51 каменщик (12–15 тыс. руб.), более 100 воспитателей детского сада (9–26 тыс. руб.).





«54 вакансии предложены электромонтерам по ремонту и обслуживанию электрооборудования.





Среди работодателей — АО "Аэропорт «Толмачево»", АО "Новосибирская птицефабрика", АО "Сибирьгазсервис", Новосибирский ЭРЗ — филиал АО "Желдорреммаш" и др.»,





— сообщили в минтруда.





Начинающим специалистам с высшим образованием работодатели региона предлагают более 1700 вакансий.





Среди самых востребованных выпускников вузов — педагоги и врачи, отмечают в министерстве.





Например, 10 врачей в начале февраля требовалось в Центральную клиническую больницу СО РАН на зарплату 18–30 тыс. руб., 20 врачей и 15 врачей-педиатров — в Новосибирскую станцию скорой помощи на зарплату 25–40 тыс. руб. Клиника «Инвитро» предлагала работу 10 врачам-акушерам-гинекологам, им обещали зарплату в размере 25 тыс. руб.







В целом к 10 февраля в Новосибирской области насчитывалось 16,1 тыс. безработных. Это 1,1 % от всего трудоспособного населения региона, следует из официальной сводки минтруда.







Ранее НГС.НОВОСТИ писали о том, что компании региона запланировали сократить в 2017 году почти 3 тыс. сотрудников.