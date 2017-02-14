Новосибирцы и музыкант Лепса сняли клип о живущих среди людей инопланетянах

Новосибирские музыканты из группы «Шарлотта Рококо» сняли клип на песню «Из космоса на голову», которую записали вместе с Константином Бекревым — клавишником Григория Лепса.





Песню «Из космоса на голову» группа «Шарлотта Рококо» записала с клавишником Константином Бекревым, который раньше работал с группами «Агата Кристи», «The Matrixx» и продолжает сотрудничать с Григорием Лепсом.







«Песня родилась, когда я читал статью об отправке в 60-х годах прошлого века с Земли зондов, содержащих данные о нашей планете. Оказывается, в одном из них была отправлена песня Джона Леннона "Imagine", и я просто пофантазировал на тему того, что некий инопланетный адресат таки получил этот зонд, но из всей массы информации заинтересовался только музыкой. И, соответственно, прилетел к нам ее требовать», — рассказал режиссер клипа, вокалист группы Дмитрий Медведев.







Съемки проходили в студии в центре Москвы, а также на площадях Тверской Заставы и на Пушкинской. В клипе снялись актер театра и кино Стас Эрдлей и модель, актриса Карина Золотова.











«Так получилось, что в процессе работы над песней и клипом мне случайно встречались люди, которые старались меня убедить, что инопланетяне не просто есть, а давно живут бок о бок с нами», — добавил автор. Бюджет клипа он оценить затруднился, поскольку, по его словам, подготовка заняла очень много времени.







Первый сольный концерт группа «Шарлотта Рококо» дала в конце 2007 года в новосибирском клубе Rock City, презентовав свою первую номерную пластинку «Эмпатия». После того, как новосибирцы объездили с концертами большинство крупных городов Сибири, группа уехала в Москву, где сейчас работает над третьей пластинкой «Под афродизиаками».







«Из космоса на голову» — не первый видеоклип «Шарлотта Рококо», ранее группа выпустила клип на песню «Хочется любви», в котором снялись мим Андрей Кислицин и балерина Ирина Голуб.