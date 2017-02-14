В Новосибирске насчитали 139 разрушающихся домов с жителями

Власти Новосибирска попросят продлить федеральную программу по расселению из ветхого и аварийного жилья.





В этом году на расселение ветхих домов удастся направить только 180 млн руб., на них получится расселить всего шесть домов. Однако в очереди на расселение в городе стоит еще 139 домов. Об этом на сессии горсовета Новосибирска сообщил мэр Анатолий Локоть.







«Намерены обратиться в федеральные структуры, чтобы продлить действие федеральной программы. Без поддержки федерального бюджета решить эту проблему не удастся», — сказал в связи с этим Анатолий Локоть.







Федеральная программа по расселению из аварийного жилья начала работать в 2013 году и заканчивается в 2017 году.





В прошлом году городские власти начали расселять знаменитый ветхий дом по ул. Владимировский спуск, 10, которому в этом году исполнилось 120 лет. Он уже 6 лет как признан опасным для проживания.





Как ранее говорил депутат Игорь Салов, наиболее остро проблема расселения стоит в Кировском, Ленинском и Октябрьском районах, например, в районе Телецентра или ул. Никитина.







Депутат Игорь Кудин подчеркнул, что управляющие компании планируют отказываться от обслуживания ветхих и аварийных домов. Решение этого вопроса депутаты попросили взять мэра на личный контроль.





Один из последних примеров такого жилья — «дом на костылях» на ул. Обогатительной, у которого стена уже наклонилась и рискует обрушиться.





Дополнение: На пресс-подходе Анатолий Локоть уточнил, что, в первую очередь, городские власти намерены обратиться за помощью в правительство НСО. Однако мэрия сперва рассчитывает на поддержку городских депутатов.





«Муниципалитет должен выступить единым фронтом. Надо убеждать, говорить, что надо продлевать программу. Это важно не только для новосибирцев. Но решать [вопрос] федеральному законодателю», - сказал мэр.