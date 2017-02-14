​Лисы оказались лидерами среди животных НСО с опасной для человека болезнью

Специалисты новосибирского Роспотребнадзора назвали животных, которые чаще других болеют бешенством.







«Из диких животных активным участником в эпизоотическом процессе бешенства на территории Новосибирской области является лиса, определившая 41,6 % случаев бешенства среди диких животных, корсак — 12,5 %, хомяк — 4,1 %», — рассказали в управлении.







Также в ведомстве добавили, что активные природные очаги бешенства приводят к тому, что домашние и сельскохозяйственные животные тоже начинают болеть. 23 % случаев бешенства приходится на собак, 7,7 % — на кошек.







У людей в последние годы врачи не регистрировали бешенство. При этом в 2016 году животные укусили людей 7651 раз (это на 2,6 % меньше, чем в 2015 году).







62,8 % укусов пришлось на долю домашних животных, 33,2 % укусов — безнадзорных животных, 4 % укусов — диких животных.







В прошлом году в регионе нашлось 16 очагов с положительным результатом на бешенство у животных (в 2015 году было 35 очагов).





Всего за 2016 год специализированные бригады отловили 776 безнадзорных собак и кошек и застрелили 527 диких плотоядных животных.





В сентябре 2016 года Роспотребнадзор рассказывал, что с начала прошлого года в больницы обращались 5676 жителей региона, подозревая у себя бешенство.