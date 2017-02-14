«Сибмост» избежал банкротства после вмешательства Сбербанка

Арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по делу о банкротстве компании «Сибмост».







Как следует из материалов, опубликованных на сайте суда вчера, 13 февраля, производство прекращено на фоне погашения задолженности перед одним из кредиторов. Речь идет о компании «Сибтех-инвест».







«В ходе заседания представитель Сбербанка пояснил, что банк погасил задолженность "Сибмоста" в размере 1,3 млн руб. и отказался от признания компании банкротом», — пишет ТАСС.







В итоге все остальные кредиторы отказались от заявленных требований о признании должника банкротом. Суд принял их отказ и прекратил дело.





В январе 2017 года суд снял с «Сибмоста» обеспечительные меры, наложенные по делу о банкротстве. Оно рассматривалось с прошлого года. Общие требования кредиторов компании превышали 800 млн руб.

