«Сибмост» избежал банкротства после вмешательства Сбербанка

«Сибмост» избежал банкротства после вмешательства Сбербанка

Арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по делу о банкротстве компании «Сибмост».


Как следует из материалов, опубликованных на сайте суда вчера, 13 февраля, производство прекращено на фоне погашения задолженности перед одним из кредиторов. Речь идет о компании «Сибтех-инвест».


«В ходе заседания представитель Сбербанка пояснил, что банк погасил задолженность "Сибмоста" в размере 1,3 млн руб. и отказался от признания компании банкротом», — пишет ТАСС.


В итоге все остальные кредиторы отказались от заявленных требований о признании должника банкротом. Суд принял их отказ и прекратил дело.


В январе 2017 года суд снял с «Сибмоста» обеспечительные меры, наложенные по делу о банкротстве. Оно рассматривалось с прошлого года. Общие требования кредиторов компании превышали 800 млн руб.

Анна Наумцева
Фото wikimapia.org

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