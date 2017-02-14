Друзья впавшей в кому пассажирки такси винят в ДТП колею на Димитровском мосту

Светлана Чернова до аварии
Светлана Чернова до аварии

Стали известны подробности серьезного ДТП, которое случилось рано утром 11 февраля на Димитровском мосту в Новосибирске, — одна из пострадавших, молодая женщина, находится в искусственной коме.


Сегодня, 14 февраля, в редакцию НГС.НОВОСТИ обратилась Марина Миллер, подруга 33-летней Светланы Черновой. Сама Светлана с тяжелыми травмами находится в реанимации. 


«Утром 11 февраля она ехала с работы домой на такси. Потом произошло ДТП на Димитровском мосту. Она сильнее всех пострадала. В искусственной коме, на искусственной вентиляции легких. Переломана вся: верхние, нижние конечности, тазобедренный сустав, скальпированные раны лица, повреждено одно легкое, два позвонка сломаны. Ей предстоит множество операций. Пока радует то, что угрозу для жизни врачи сняли», — рассказала Марина Миллер.


По данным Управления ГИБДД по Новосибирской области, авария произошла 11 февраля в 8:30. Автомобиль Toyota Vitz двигался по пр. Энергетиков со стороны пл. Труда в направлении Железнодорожного района. Напротив дома № 6/2 по пр. Энергетиков «Тойота» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Renault. От удара «Рено» отбросило на пассажирский автобус НефАЗ (маршрут № 64). Светлана была пассажиркой Renault, кроме нее пострадала водитель такси. Виновником ДТП стал 21-летний водитель «Тойоты», получивший права меньше года назад.


По словам Марины Миллер, чтобы поддержать Светлану и ее родителей, друзья семьи создали группу «ВКонтакте». Виновник аварии на Димитровском мосту стал ее активным участником. 


«Он говорит, что вину свою не отрицает, но на месте аварии колея и отсутствует бетонное ограждение между полосами движения. Место является аварийным», — пояснила подруга пострадавшей.

Анна Наумцева
Фото предоставлено Мариной Миллер 

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