​Центробанк резко снизил курсы доллара и евро

Центробанк резко снизил курсы доллара и евро

Центробанк России понизил официальные курсы доллара и евро на 14 февраля.


Официальный курс доллара на сегодня составил 58,06 руб., он оказался на 78 коп. ниже предыдущего дня. Официальный курс евро снизился сразу на 92 коп. — до 61,76 руб.


«Укреплением рубль обязан стабильной нефти», — передает «Российская газета» комментарий Дмитрия Голубовского, аналитика «Калита-Финанс». Динамика рубля против доллара лежит в русле динамики других сырьевых валют, поясняет Голубовский.


На закрытии торгов на Московской бирже доллар равнялся 58,0025 руб.(на 24 коп. ниже, чем в конце прошлых торгов), а евро — 61,46 руб. (на 48 коп. меньше).


При этом на минимуме вчера доллар опускался до 57,84 руб., а евро — до 61,32 руб. 


Указанный для доллара показатель ниже 58 руб. последний раз до вчерашнего дня был в июле 2015 года.


На момент публикации, по информации НГС.БИЗНЕС, доллар в новосибирских банках можно было купить по цене от 58,38 руб. до 60,99 руб., а евро по цене от 61,85 руб. до 64,56 руб.


2 февраля на минимуме курс доллара впервые с лета 2015 года опускался до показателя 58,56 руб

Елена Громкова
Фото pixabay.com

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