Улицу возле Центрального парка закрыли на полторы недели

Улицу возле Центрального парка закрыли на полторы недели (схема)

Часть ул. Мичурина в Центральном районе Новосибирска закрылась для проезда до середины следующей недели.


«Это связано с проведением АО СИБЭКО аварийных работ по ремонту теплотрассы в районе здания по адресу: ул. Мичурина, 7», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Движение на ул. Мичурина закрылось 13 февраля. В пресс-центре пояснили, что перекрытие коснулось отрезка дороги от ул. Романова до дома № 7 по ул. Мичурина. Также из-за ремонта теплотрассы водителям запретили поворачивать с ул. Фрунзе на Мичурина.


Работы закончатся 22 февраля.


Также к середине следующей недели работники АО «СИБЭКО» планируют закончить ремонт теплотрассы в Дзержинском районе, из-за которого перекрыта часть ул. Комбинатской.


Ольга Хмелевская
Фрагмент справочника 2ГИС

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