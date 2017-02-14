Улицу возле Центрального парка закрыли на полторы недели

Часть ул. Мичурина в Центральном районе Новосибирска закрылась для проезда до середины следующей недели.





«Это связано с проведением АО СИБЭКО аварийных работ по ремонту теплотрассы в районе здания по адресу: ул. Мичурина, 7», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.





Движение на ул. Мичурина закрылось 13 февраля. В пресс-центре пояснили, что перекрытие коснулось отрезка дороги от ул. Романова до дома № 7 по ул. Мичурина. Также из-за ремонта теплотрассы водителям запретили поворачивать с ул. Фрунзе на Мичурина.





Работы закончатся 22 февраля.







Также к середине следующей недели работники АО «СИБЭКО» планируют закончить ремонт теплотрассы в Дзержинском районе, из-за которого перекрыта часть ул. Комбинатской.





