Новосибирцы рассказали, как часто они заводят служебные романы

Больше половины опрошенных новосибирцев признались в том, что хотя бы раз в жизни заводили романы со своими коллегами по работе.





«Чаще других, отношения с коллегами заводят менеджеры продаж, сотрудники отдела кадров и отдела рекламы и маркетинга. Менее всего заинтересованы в романах на работе представители строительной сферы, впрочем, у них просто нет возможности закрутить роман — в строительстве чаще всего работают мужчины», — прокомментировала ситуацию руководитель пресс-службы сайта Зарплата.ру Ольга Павлюченко.







Накануне Дня влюбленных, 14 февраля, специалисты сайта по поиску работы Зарплата.ру опросили 869 новосибирцев и узнали, что почти треть (29 %) опрошенных неравнодушны к своим коллегам. Из них 32 % встречаются, у 15 % «только секс», 22 % ограничиваются флиртом, а 31 % уже сыграли свадьбу.







54 % участников опроса признались, что хотя бы раз в жизни заводили роман на работе. При этом у 12 % опрошенных уже есть дети от коллег.







При этом 18 % опрошенных открыто выражают свои чувства к коллегам, 12 % вынуждены скрывать свои романтические отношения во время работы. А 70 % ответили, что у них в компании нет четкой политики по поводу романтических отношений между коллегами.





Ранее служба исследований сайта Зарплата.ру узнала у сотрудников новосибирских компаний, как часто они употребляют алкоголь на работе.