Три аварии осложнили проезд по оживленной улице левобережья

Новосибирские водители встретили утро 14 февраля в 6-балльных пробках, очереди из машин растянулись на пл. Труда, по Советскому шоссе и ул. Большевистской.





По данным сервиса Яндекс.Пробки, к 8:30 ситуация на дорогах Новосибирска выглядела примерно так же, как и вчера, — общая загруженность магистралей составляла 6 баллов. На ул. Петухова ситуацию в 9-м часу утра усугубили три ДТП — возле остановок «Универмаг "Кировский"» и «ЭЛСИБ» и на перекрестке с ул. Бородина.





Также на карте Яндекс.Пробок отмечено ДТП на ул. Выборной — в районе остановки «Жилмассив».





Сложной выглядела ситуация на пл. Труда. На кольце и подъездах к нему со стороны ул. Широкой, Ватутина и Станиславского скорость автомобильной очереди упала до 5–10 км/ч. Также в красный цвет окрашена часть пр. Энергетиков по направлению к одноименной площади.











Загруженным оказался отрезок Советского шоссе по направлению от Северного проезда к ул. Мира. А самый длинный затор по традиции растянулся по ул. Большевистской — от ЖК «Европейский берег» в сторону Речного вокзала. Чтобы проехать это участок, водители были вынуждены снижать скорость до 10 км/ч.









