Новосибирцы сняли клип о любви к Сибири с танцами в проруби

Новосибирская группа «гдеЁж» сняла клип на песню о любви к Сибири «Детка, это Сибирь» — музыканты танцевали в проруби и играли на гитаре посреди леса.







Клип появился на портале YouTube 12 февраля. «Клип мы сняли, на самом деле, два года назад. У нас была возможность и ресурсы. Мы снимали его три дня — под Новокузнецком, в проруби на реке в Новокузнецке и под Шерегешем. Мы старались искать нетронутую природу, чтобы не было линий электропередач. Съемки настоящие, в клипе я ныряю в прорубь», — рассказал лидер группы Андрей Ёлгин.





Он добавил, что во время съемок было от –10 до –20 градусов. Андрей уточнил, что клип обошелся группе практически бесплатно, его снимали с помощью спонсоров.







Андрей пояснил, что группа несколько лет дорабатывала песню «Детка, это Сибирь», и когда музыканты подобрали подходящую аранжировку, решили выпустить клип. «По факту — клип ждал песню, а не наоборот», — отметил музыкант.









Группа «гдеЁж» существует уже третий год. В состав входит 4 человека — вокалист, гитарист, бас-гитарист и барабанщик. Сейчас группа готовит к выходу несколько новых песен, в марте выступит в «Бродячей собаке». Весной музыканты планируют начать снимать еще один клип.





Новосибирские музыканты и группы регулярно выпускают клипы, большинство из которых снимают в Новосибирске и его окрестностях. Певица Машани стала известна в городе после выхода клипа «Мой Путин», после этого девушка сняла несколько роликов, в том числе про плохую уборку снега. Недавно 24-летний певец Руслан Кнауб выпустил клип о любви на берегу Обского моря, а фотограф в стиле ню Игорь Indman Парфенов снял клип на кавер-версию новосибирской певицы Светланы Дивы песни «My Immortal».