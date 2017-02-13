В Новосибирске открывается генеральное консульство Таджикистана

В Новосибирске в начале весны откроется генеральное консульство Таджикистана, генконсула назначили на прошлой неделе.





В национально-культурной автономии таджиков Новосибирска добивались открытия генконсульства с 2001 года.





«На всех встречах на высшем уровне — с правительством Таджикистана, с министерствами — всегда просил, чтобы открыли генконсульство — в Новосибирской области проживают около 100 тыс. мигрантов», — рассказал НГС.НОВОСТИ президент местной национально-культурной автономии таджиков Новосибирска Минходжидин Каримов.





Генконсулом на прошлой неделе назначили Шамсиддина Зарди, который ранее работал в пресс-службе Министерства иностранных дел Таджикистана, сообщили в национально-культурной автономии.





«Сейчас [находимся] на стадии оформления помещения, скорее всего, оно будет на правом берегу. Заработает генконсульство, вероятно, в конце февраля», — добавил Минходжидин Каримов.







В представительстве МИД России в Новосибирске подтвердили информацию об открытии генконсульства.





Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании генконсульства Таджикистана в Новосибирске летом прошлого года. Как сообщается на официальном интернет-портале правовой информации, в консульский округ войдут регионы Сибири и Дальнего Востока. Ранее их обслуживало генконсульство в Екатеринбурге.





Также распоряжением правительства решено открыть генеральное консульство Таджикистана в Санкт-Петербурге. Оно заменит ныне действующее почетное консульство.





В Новосибирске сейчас работают генконсульства ФРГ, Украины, республик Узбекистан и Киргизия.





Новосибирские власти в прошлом августе запретили мигрантам работать в пассажирских перевозках, образовании и добыче полезных ископаемых. В областном министерстве труда и занятости посчитали, что это поможет безработным гражданам России быстрее найти работу и даже гарантирует им более высокий доход по сравнению с тем, который получали мигранты.





Тем не менее, по словам Минходжидина Каримова, мигранты из Таджикистана уже начали активно приезжать в Новосибирск на заработки — самолеты из Душанбе в столицы Сибири летят полными.

