В Новосибирске открывается генеральное консульство Таджикистана

В Новосибирске открывается генеральное консульство Таджикистана

В Новосибирске в начале весны откроется генеральное консульство Таджикистана, генконсула назначили на прошлой неделе.


В национально-культурной автономии таджиков Новосибирска добивались открытия генконсульства с 2001 года.

«На всех встречах на высшем уровне — с правительством Таджикистана, с министерствами — всегда просил, чтобы открыли генконсульство — в Новосибирской области проживают около 100 тыс. мигрантов», — рассказал НГС.НОВОСТИ президент местной национально-культурной автономии таджиков Новосибирска Минходжидин Каримов.

Генконсулом на прошлой неделе назначили Шамсиддина Зарди, который ранее работал в пресс-службе Министерства иностранных дел Таджикистана, сообщили в национально-культурной автономии.

«Сейчас [находимся] на стадии оформления помещения, скорее всего, оно будет на правом берегу. Заработает генконсульство, вероятно, в конце февраля», — добавил Минходжидин Каримов.


В представительстве МИД России в Новосибирске подтвердили информацию об открытии генконсульства.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании генконсульства Таджикистана в Новосибирске летом прошлого года. Как сообщается на официальном интернет-портале правовой информации, в консульский округ войдут регионы Сибири и Дальнего Востока. Ранее их обслуживало генконсульство в Екатеринбурге.

Также распоряжением правительства решено открыть генеральное консульство Таджикистана в Санкт-Петербурге. Оно заменит ныне действующее почетное консульство.

В Новосибирске сейчас работают генконсульства ФРГ, Украины, республик Узбекистан и Киргизия.

Новосибирские власти в прошлом августе запретили мигрантам работать в пассажирских перевозках, образовании и добыче полезных ископаемых. В областном министерстве труда и занятости посчитали, что это поможет безработным гражданам России быстрее найти работу и даже гарантирует им более высокий доход по сравнению с тем, который получали мигранты.

Тем не менее, по словам Минходжидина Каримова, мигранты из Таджикистана уже начали активно приезжать в Новосибирск на заработки — самолеты из Душанбе в столицы Сибири летят полными.

Ольга Власова
Фото pixabay.com

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