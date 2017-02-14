Районный суд массово лишил прав новосибирских водителей

Калининский районный суд всего за один день лишил водительских прав 7 новосибирцев — основанием обращения прокуратуры стало то, что эти горожане стоят на учете у нарколога.





Все решения о лишении прав вынесены в один день — 25 января 2017 года — и опубликованы на сайте районного суда. «Прокурор обратился в суд с иском… о прекращении права управления транспортными средствами, в связи с имеющимися … медицинскими противопоказаниями по состоянию здоровья, которые препятствуют безопасному управлению транспортными средствами», — говорится в документах.







В двух случаях из семи речь идет об алкогольной зависимости. В остальных — о зависимости от наркотических веществ. Каждый из водителей состоит на учете в медицинском учреждении по поводу своих зависимостей, данных о наличии стойкой ремиссии нет.







В итоге Калининский районный суд принял решение прекратить действие водительских прав тех, кого прокуратура уличила в проблемах с наркотиками. Решение может быть обжаловано в течение месяца.







В прокуратуре Калининского района уточнили, что массовая подача заявлений в суд стала результатом некой проверки, однако отказались оперативно уточнить, с чем именно она была связана.





В других районных судах Новосибирска за последние 2,5 месяца не было подобных случаев — дела о состоящих на учете нарколога водителях проходят редко и в единичном режиме.





Самый громкий случай с водителем, имеющим проблемы с наркотиками, произошел в начале 2015 года — тогда мужчина угнал троллейбус с пассажирами.