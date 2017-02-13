«Красная горка» на Богдана Хмельницкого стала объектом культурного наследия

Власти Новосибирской области включили «Красную горку» на ул. Богдана Хмельницкого в перечень объектов культурного наследия.





Об этом сообщили 13 февраля в управлении по госохране объектов культурного наследия Новосибирской области. Власти утвердили предмет охраны и границы достопримечательного места.









Признание территории достопримечательным местом предполагает запрет на любое капитальное строительство без разрешения управления по охране.







Ранее член экспертного совета при управлении по охране памятников НСО Константин Голодяев рассказывал, что участники совета выступили за включение в охранную зону части «Соснового бора», включая ручей Сухой лог, а также предложили расширить границу достопримечательного места до ул. Танковой.





Однако управление по охране решило установить границы достопримечательного места от кинотеатра «Космос» до ул. Театральная по одной стороне, по другой — до ул. Учительская.





Член экспертного совета, советник мэра Новосибирска Александр Ложкин рассказал, что это сейчас установлены границы выявленного культурного наследия. После этого в течение года будет идти работа по установлению окончательных границ достопримечательного места и разработке требований к градостроительным регламентам.







«И я надеюсь, в этом случае будут учтены мнения членов экспертного совета и границы будут утверждены в более широком объеме. Все-таки улица представляет из себя единый объект, имеет много общих типологических характеристик — высота, габариты зданий, ширина проезжей части, тротуаров. Действительно, есть более ценные участки улицы, есть менее. Территория от кинотеатра "Космос" более ценная и режим ее охраны должен быть более жестким, но, на мой взгляд, иные территории тоже должны быть включены», — отметил Ложкин.







В прошлом году снос клуба «Отдых» и Дома спорта на ул. Богдана Хмельницкого и проект строительства жилого комплекса на их месте вызвал широкий общественный резонанс и привел к ряду акций протеста местных жителей. А недавно мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что не разрешит вырубать деревья на ул. Богдана Хмельницкого под строительство жилых высоток, пока проект будущей застройки не обсудят на градостроительном совете.