В скандальном подвале на Ленина открылся бар с мужским и женским залами









В цокольном этаже офисного здания на Ленина, 12 на минувших выходных заработал BB resto-bar, который обещает специализироваться на бельгийском пиве.





По данным системы «СПАРК», единственным учредителем компании ООО «РЕСТОПРОЖЕКТ», которая управляет заведением, является Елена Шульгина, которой принадлежит в Чите несколько компаний, занимающихся торговлей и операциями с недвижимостью. Ресторанных проектов за ней не числится.











В заведении два зала, оформленных в разной манере. В одном стены оклеены декоративным кирпичом и поставлена минималистичная мебель, в другом — висят люстры и стоят кожаные кресла. В баре уже назвали этот зал «женским», поскольку дамы, как правило, предпочитают садиться именно здесь.







По словам директора заведения Алексея Дундукова, главным отличием бара должен стать богатый выбор бельгийского пива. Сейчас на разлив в BB resto-bar можно заказать 10 видов этого напитка, среди которых, например, есть Delirium Tremens и Delirium Nocturnum, чьи названия переводятся с латыни как «белая горячка» и «ночная горячка». Цены на бельгийское пиво начинаются с 270 руб. за 0,5 литра.









В меню какого-то особенного упора именно на бельгийскую кухню не делается. Здесь можно найти и свиную рульку (1100 руб.), и пасту «Карбонара» (360 руб.). Полукилограммовый бургер с мясом будет стоить 760 руб.











Подвал на Ленина, 12 используется рестораторами с конца 90-х. Первым арендатором здесь была столовая сети «Кузина» ресторатора Эрика Шогрена. Здесь же по франчайзингу было открыто единственное в России заведение маленькой французской сети A tout vapeur («На всех парах»). Здесь же ведущая скандального шоу «Ревизорро» нашла тараканов в баре сети «Шашлыкофф», в связи с чем сеть даже перенесла потом заведение в другое помещение тоже на ул. Ленина, но в соседнем квартале.











Ближайшим конкурентом нового бара можно считать расположенный рядом John Gregor Old Pub, где также представлено импортное бельгийское пиво, но можно заказать напитки и отечественных пивоваров. Кроме «Олд паба» в пятиминутной шаговой доступности здесь работают больше 10 других баров (в частности ResPUBlika, «Уголок Святого Патрика», «Шашлыкофф» и т.д.).

