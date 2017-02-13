Синоптики назвали дату ослабления морозов в Новосибирске

Синоптики назвали дату ослабления морозов в Новосибирске

Новосибирский Гидрометцентр дал прогноз на ближайшие дни — морозы ослабнут к 16 февраля.


Пока погода остается аномально холодной, столбик термометра опустился на 6–12 градусов ниже нормы. 


«Температурный минимум в районах Новосибирской области — ниже –30 градусов. Наиболее низкие температуры у нас отмечались на метеостанции Усть-Тарка, –39 градусов. Не могу сказать, что это рекорд. Мы в феврале имели морозы и за –40, однако климатологи еще не закончили свою работу», — говорит пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Осадки в связи с морозами практически прекратились, а аномальная погода, по имеющимся прогнозам, должна продержаться еще двое суток. 


«Над нами холодные арктические массы и область высокого атмосферного давления. Температурный фон ночью 14–15 февраля в основном от –31 до –36 градусов, местами до –28. В утренние часы — изморозь. Дневные температуры в пределах –17…–24 градусов. 16 февраля ожидаем ослабление морозов», — отметил Ренад Ягудин.


О штормовом предупреждении из-за аномального холода население оповещали еще в пятницу . У МЧС по этой причине внепланово включились сирены

Анна Наумцева
Фото pixabay.com

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