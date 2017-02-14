Клиника пластической хирургии отсудила право на собственный дорожный знак

Клиника пластической хирургии отсудила право на собственный дорожный знак (фото)

Клиника доктора Панова отсудила у мэрии Новосибирска право на собственный дорожный знак, городские власти не согласны с выводами суда и пытаются оспорить их в апелляционной инстанции.


Как следует из материалов Арбитражного суда НСО, в апреле 2016 года специалист комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска обнаружил возле дома № 5 на Вокзальной магистрали желтый знак размером 1,5 х 0,4 метра с указателем и текстом «Клиника Доктора Панова 0.1». 


В мэрии посчитали, что эта конструкция нарушает закон о рекламе. 


Уже на следующий день комитет рекламы и информации выдал клинике (ООО «Центр эстетической медицины и хирургии») предписание демонтировать этот знак. 


Но руководство клиники и установщик знака — тюменское ООО «Региональное объединение современных дорожных знаков» — посчитали предписание незаконным и обратились в арбитраж.


В конце 2016 года Арбитражный суд Новосибирской области встал на сторону заявителей. В его решении говорится, что суд не нашел никаких нарушений ГОСТа при изготовлении и установке дорожного знака с упоминанием клиники. Кроме того, арбитраж отказался признавать этот текст рекламой.


«Названная информация не содержит каких-либо суждений о преимуществах ООО "ЦЭМ" перед другими организациями, оказывающими аналогичные услуги, а лишь оптимизирует поиск конкретного объекта притяжения в большом городе


при ранее сформированном к нему интересе у клиентов, способствует безопасности дорожного движения <…> То обстоятельство, что слова "КЛИНИКА ДОКТОРА В. ПАНОВА и логотип" являются зарегистрированным товарным [знаком], не свидетельствует о рекламном характере размещенной информации», — сообщается в решении Арбитражного суда Новосибирской области от 3 декабря.


Как следует из картотеки арбитражных дел, на этом дело не закончилось: мэрия подала апелляционную жалобу. Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске принял ее к производству. Судебное заседание состоится на этой неделе — 17 февраля.


Администрация клиники доктора Панова от комментариев отказалась.


Ранее, 13 декабря 2016 года, новосибирские власти проиграли в апелляционном суде концерну «СБС-308», который управляет торговым центром «Александровский». Мэрия пыталась запретить компании устанавливать на дорожных знаках указатели проезда к ТЦ, но ей это не удалось.

Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова

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