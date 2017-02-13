В центре Новосибирска открывается госпиталь за 1,3 миллиарда

На ул. Коммунистической в центре Новосибирска открывается клинический госпиталь, рассчитанный на 12 тыс. операций в год — его стоимость составила 1,3 млрд руб.











В новом клиническом госпитале будут открыты три новые операционные, включая одну с эндоскопической 3D-визуализацией, отделение химиотерапии и гемодиализа, центр лучевой диагностики и рентген-диагностическим комплексом, пообещали в пресс-службе медицинского центра «Авиценна» (ГК «Мать и дитя»). Кроме того, здесь будет новое отделение ЭКО, экстренное приемное отделение с травмпунктом, экстренная операционная и эндоскопический кабинет.







Планируется, что госпиталь будет проводить до 12 тыс. операций, принимать до 2 тыс. родов и делать до 5 тыс. процедур ЭКО в год.











На открытие приедет заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, придут полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор НСО Владимир Городецкий и др.







Группа компаний «Мать и дитя» подписала договор на строительство нового крыла стационара для своего госпиталя в Новосибирске в ноябре 2015 года. Ранее в пресс-службе ГК сообщили, что общая сумма инвестиций составила 1,3 млрд руб. — компания взяла в кредит 1,1 млрд руб. в Банке ВТБ (ПАО) на 7 лет.







Новосибирская компания «Медицинский центр "Авиценна"» присоединилась к группе компаний «Мать и дитя» в октябре 2014 года.