Новосибирец взял «серебро» на Кубке по древнему виду стрельбы

Новосибирец взял «серебро» на Кубке по древнему виду стрельбы (видео)

Новосибирский спортсмен Юрий Демаков стал серебряным призером Кубка России по стрельбе из лука.


Кубок и чемпионат России по стрельбе из лука проходил с 4 по 12 февраля в Орле. В соревнованиях участвовали более 400 спортсменов из 38 регионов, рассказали в федерации стрельбы из лука НСО. Представитель Новосибирской области мастер спорта России Юрий Демаков занял 2-е место в дисциплине «блочный лук». В финале спортсмен проиграл Александру Дамбаеву из Забайкальского края. 3-е место досталось Михаилу Филатову из Республики Саха.


После стартового круга Юрий занимал 27-е место, но в спаррингах на выбывание сумел преодолеть всех соперников. 


Еще один спортсмен из Новосибирска — Артем Мальцев — занял в квалификации Чемпионата России 9-е место и выполнил норматив мастера спорта России.


Юрий Демаков рассказал НГС.НОВОСТИ, что занимается стрельбой из лука третий год. «Результатом я доволен — 2-е место на Кубке России. Это первая медаль за 40 лет в Сибири на соревнованиях такого уровня. Но не получилось в самом финале справиться с нервами в последних 2–3 сериях. По первым двум сериям я вел с хорошим преимуществом, а в дальнейшем мысль закралась: а, может, золотая медаль? И не справился с нервами. В финале сложнее: камеры, много зрителей — все внимание на тебя», — прокомментировал свое выступление Юрий.


Он рассказал, что сначала в квалификации спортсмены стреляют два круга по 10 серий по 3 стрелы, то есть всего 60 выстрелов. 


По итогам квалификации часть спортсменов выходит в следующий круг — на спарринги. Там самый сильный спортсмен стреляет вместе с самым слабым (5 серий по 3 стрелы). У кого выше результат, тот выходит дальше. «Поэтому возможны случаи, когда не самый сильный спортсмен в квалификации выходит в финал. Так произошло со мной, я был по квалификации на 27-м месте. Но собрался, дошел до финала», — отметил Юрий.


В финале спортсмены стреляют по очереди, 5 серий по 3 стрелы, на выстрел каждому дается по 20 секунд. Расстояние до мишени составляет 18 м.



Стрельба из лука  олимпийский вид спорта с 1900 года. На официальных международных соревнованиях World Archery в стрельбе по мишеням используются следующие типы луков: олимпийский (классический) и блочный. В классическом луке сила натяжения около 15–20 кг, скорость полета стрелы достигает 240 км/ч. В блочном луке используется специальный механизм, обеспечивающий более правильный разгон стрелы и большую силу натяжения лука при меньшем усилии удержания со стороны спортсмена. Сила натяжения около 25–30 кг, скорость полета стрелы до 320 км/ч (Википедия)


Новосибирцы часто привозят медали с соревнований по не очень массовым, но захватывающим видам спорта. Недавно спортсменка из Новосибирска стала чемпионкой России по кендо — японскому фехтованию.

Ксения Евдокимова

Фото предоставлено федерацией стрельбы из лука Новосибирской области

Видео youtube.com, канал Дмитрий Богданов

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