Новосибирец взял «серебро» на Кубке по древнему виду стрельбы

Новосибирский спортсмен Юрий Демаков стал серебряным призером Кубка России по стрельбе из лука.





Кубок и чемпионат России по стрельбе из лука проходил с 4 по 12 февраля в Орле. В соревнованиях участвовали более 400 спортсменов из 38 регионов, рассказали в федерации стрельбы из лука НСО. Представитель Новосибирской области мастер спорта России Юрий Демаков занял 2-е место в дисциплине «блочный лук». В финале спортсмен проиграл Александру Дамбаеву из Забайкальского края. 3-е место досталось Михаилу Филатову из Республики Саха.





После стартового круга Юрий занимал 27-е место, но в спаррингах на выбывание сумел преодолеть всех соперников.





Еще один спортсмен из Новосибирска — Артем Мальцев — занял в квалификации Чемпионата России 9-е место и выполнил норматив мастера спорта России.







Юрий Демаков рассказал НГС.НОВОСТИ, что занимается стрельбой из лука третий год. «Результатом я доволен — 2-е место на Кубке России. Это первая медаль за 40 лет в Сибири на соревнованиях такого уровня. Но не получилось в самом финале справиться с нервами в последних 2–3 сериях. По первым двум сериям я вел с хорошим преимуществом, а в дальнейшем мысль закралась: а, может, золотая медаль? И не справился с нервами. В финале сложнее: камеры, много зрителей — все внимание на тебя», — прокомментировал свое выступление Юрий.





Он рассказал, что сначала в квалификации спортсмены стреляют два круга по 10 серий по 3 стрелы, то есть всего 60 выстрелов.





По итогам квалификации часть спортсменов выходит в следующий круг — на спарринги. Там самый сильный спортсмен стреляет вместе с самым слабым (5 серий по 3 стрелы). У кого выше результат, тот выходит дальше. «Поэтому возможны случаи, когда не самый сильный спортсмен в квалификации выходит в финал. Так произошло со мной, я был по квалификации на 27-м месте. Но собрался, дошел до финала», — отметил Юрий.





В финале спортсмены стреляют по очереди, 5 серий по 3 стрелы, на выстрел каждому дается по 20 секунд. Расстояние до мишени составляет 18 м.











Стрельба из лука — олимпийский вид спорта с 1900 года. На официальных международных соревнованиях World Archery в стрельбе по мишеням используются следующие типы луков: олимпийский (классический) и блочный. В классическом луке сила натяжения около 15–20 кг, скорость полета стрелы достигает 240 км/ч. В блочном луке используется специальный механизм, обеспечивающий более правильный разгон стрелы и большую силу натяжения лука при меньшем усилии удержания со стороны спортсмена. Сила натяжения около 25–30 кг, скорость полета стрелы до 320 км/ч (Википедия)





Новосибирцы часто привозят медали с соревнований по не очень массовым, но захватывающим видам спорта. Недавно спортсменка из Новосибирска стала чемпионкой России по кендо — японскому фехтованию.

