Суд решает, стоит ли смягчать наказание убийце Карины Залесовой

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Сегодня, 13 февраля, Новосибирский областной суд продолжает рассматривать апелляцию на приговор 17-летнему Марку Конькову, который в августе 2015 года убил свою сверстницу Карину Залесову.





Как ранее сообщали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, убить свою знакомую подросток решил «из личной неприязни». «Под надуманным предлогом он пригласил девушку к себе домой в Первомайском районе Новосибирска, где и запланировал совершить преступление с использованием заранее подготовленных предметов — ножа и деревянной статуэтки», — передавали в прокуратуре.





Следователи насчитали на теле убитой девушки не менее 25 ножевых ран, от которых она погибла. Кроме того, известно, что молодой человек не меньше 4 раз ударил девушку статуэткой и кулаком.







Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что Марк Коньков «ограниченно вменяем». В октябре 2016 года Первомайский районный суд Новосибирска признал его виновным в «убийстве с особой жестокостью» (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и приговорил к 9 годам воспитательной колонии с принудительным лечением у психиатра. Помимо этого, семья осужденного обязана выплатить моральный ущерб — по 1 млн руб. каждому из родителей Карины Залесовой. Также семье убитой девушки удалось взыскать материальный ущерб — чуть больше 300 тыс. руб.







Стороны не согласились с этим приговором и подали апелляционные жалобы. На прошлой неделе, 9 февраля, их начал рассматривать Новосибирский областной суд.







Адвокат Марка Конькова Ирина Нохрина настаивает на пересмотре дела, так как не согласна со статьей, по которой осудили подростка. По мнению адвоката, «особой жестокости» при убийстве ее подзащитный не проявил.





Семья убитой девушки попросила ужесточить приговор и дать подростку максимальный срок по его статье — 10 лет. Представитель гособвинения также настаивает на том, чтобы суд увеличил срок наказания — до 9,5 лет.







Сегодня подсудимый должен сказать последнее слово, после чего его дальнейшую судьбу решит судебная коллегия.





Как ранее пояснял адвокат потерпевших Денис Садовский, если стороне защиты не удастся обжаловать приговор в областном суде и он останется прежним, то Марк Коньков будет находиться в воспитательной колонии до своего совершеннолетия, а затем его переведут в колонию общего режима.





15:18

Дедушка Карины Владимир Залесов: «Надеемся, что суд увеличит Конькову срок еще хотя бы на полгода. Также рассчитываем на увеличение компенсации морального вреда».





15:06

Началось! Суд зашел в зал заседания. Процесс продолжается. В коридоре остались бабушка и дедушка Карины, а также сочувствующие.







