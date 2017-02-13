Новосибирцы ринулись в кинотеатры на мировой эротический блокбастер

Новосибирцы ринулись в кинотеатры на мировой эротический блокбастер (фото)

Премьера второй части эротической мелодрамы «На 50 оттенков темнее» по одноименному скандальному роману Эл Джеймс собрала полные залы в новосибирских кинотеатрах.


В «Победе», по итогам выходных, этот фильм стал лидером проката. Его посмотрели около 800 человек. «На втором месте "Джон Уик-2" — его посмотрели около 700 человек, на третьем месте "Притяжение" — около 400 человек, и по-прежнему в лидерах "Ла-Ла-Ленд" — его посмотрели около 300 человек», — рассказала PR-директор «Победы» Лидия Маркова.


По ее словам, сиквел повторил успех первой части, которая называлась «50 оттенков серого». Премьерные показы прошли с аншлагом.


Также полные залы, по наблюдениям корреспондентов НГС.НОВОСТИ, были в кинотеатрах сети «Синема Парк», кроме того, аншлаги подтвердили представители кинотеатра «Люксор».


«Кинотеатр "Люксор" существует всего один год и не застал прокат первой части "50 оттенков серого". Что касается новой части "На 50 оттенков темнее" — фильм уверенно занимает второе место по посещаемости после "Кредо убийцы"» (5260 и 7246 человек соответственно)», — рассказала PR-менеджер кинотеатра Хельга Пирогова.


Как сообщает портал kinobusiness.com, кассовые сборы фильма в России и СНГ в день премьеры составили более 90 млн руб.


Сюжет фильма «На 50 оттенков темнее» рассказывает продолжение истории взаимоотношений недавней выпускницы гуманитарного факультета и молодого миллиардера со своеобразными сексуальными вкусами. Первая часть кончилась тем, что главная героиня не вынесла садистских игр своего возлюбленного и решила с ним расстаться. 

Анна Наумцева
Кадр из фильма «На 50 оттенков темнее», afisha.ngs.ru

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