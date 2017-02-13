Парень пришел в гости к родным жены и надругался над их 5-летней дочкой

Парень пришел в гости к родным жены и надругался над их 5-летней дочкой

19-летнего жителя Бердска приговорили к колонии строгого режима за сексуальное насилие над маленькой девочкой.


Все произошло вечером в октябре прошлого года. Мужчина с супругой пришел в гости к ее родственникам и воспользовался моментом, когда 5-летняя дочь хозяев осталась без присмотра, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по НСО. 


«Мать девочки с супругой осужденного были на кухне, а отец заснул в одной из комнат. Когда он проснулся, то зашел в другую комнату, увидел все, пресек эти противоправные действия и сообщил в правоохранительные органы», — рассказала НГС.НОВОСТИ старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.


Суд назначил мужчине 12 лет колонии. Во время следствия молодой человек находился под стражей, свою вину он признал, передали в СК.


Мужчине инкриминировались насильственные действия сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). 


В прошлом году в Бердске на сексуальном насилии над ребенком попался еще один мужчина, рассказывали НГС.НОВОСТИ. В одном из подъездов дома по ул. Рогачева он подкараулил 8-летнюю девочку. 29-летний мужчина зашел вместе с ней в лифт и там подверг ребенка насилию.

Ольга Власова
Фото Максима Блинова (РИА Новости)

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