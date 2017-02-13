Новосибирец выстрелил в лицо пьяному гостю

Новосибирские полицейские задержали жителя Калининского района, который выстрелил из травматического пистолета в лицо своему знакомому.





Выстрел сильно повредил ему челюсть. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.





Как пояснили в ведомстве, утром 12 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в больницу привезли 30-летнего жителя Краснообска с огнестрельной раной лица. Сам пострадавший пояснил полицейским, что около 6:00 возле дома по ул. Менделеева в него выстрелил незнакомец.





Для разбирательства на место выехала следственно-оперативная группа во главе с начальником городского УМВД Юрием Горчаковым.





Как выяснили полицейские, на самом деле мужчина знает того, кто в него стрелял.







«Накануне потерпевший приехал в гости к своему знакомому, которой проживал в квартире дома по ул. Менделеева. Мужчины распивали спиртные напитки, в ходе чего между ними возник конфликт. Внезапно 30-летний хозяин квартиры выстрелил в лицо гостю из пистолета "Оса"», — описали ситуацию в пресс-службе полиции.







В итоге полицейские задержали стрелка и возбудили против него уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В ближайшее время суд определит ему меру пресечения.





На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как подозреваемый в мошенничестве мужчина обстрелял полицейских в Ленинском районе.