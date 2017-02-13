12 февраля в Кировском районе Новосибирска в Бронных переулках загорелся четвертый дом за неделю.







«Предполагаемая причина — недостаток конструкции оборудования, возможно, произошло короткое замыкание электропроводки в доме. Погибших, травмированных нет», — рассказали в пресс-службе МЧС России по НСО.







Пожар случился в 16-м Бронном переулке в частном жилом доме. «В результате пожара огнем уничтожены крыша и 2-й этаж дома, поврежден дом внутри, поврежден гараж. В 21:49 возгорание было ликвидировано. На тушение пожара привлекались 5 единиц техники и 21 человек личного состава», — отметили в МЧС.







По информации пресс-службы, за последнюю неделю пожарные выезжали в Бронные переулки пять раз.







6 февраля в 17-м Бронном переулке загорелись два частных дома. 11 февраля загорелся в 10-м Бронном переулке. Кроме того, в этот же день пожарные дважды выезжали в 10-й Бронный переулок тушить мусор.





Среди других известных пожаров в Бронных переулках был пожар в ноябре 2016 года. Тогда в 14-м Бронном переулке сгорел дом, где жила семья с 11 детьми.