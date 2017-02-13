​В Бронных переулках загорелся четвертый дом за неделю

В Бронных переулках загорелся четвертый дом за неделю

12 февраля в Кировском районе Новосибирска в Бронных переулках загорелся четвертый дом за неделю.


«Предполагаемая причина — недостаток конструкции оборудования, возможно, произошло короткое замыкание электропроводки в доме. Погибших, травмированных нет», — рассказали в пресс-службе МЧС России по НСО.


Пожар случился в 16-м Бронном переулке в частном жилом доме. «В результате пожара огнем уничтожены крыша и 2-й этаж дома, поврежден дом внутри, поврежден гараж. В 21:49 возгорание было ликвидировано. На тушение пожара привлекались 5 единиц техники и 21 человек личного состава», — отметили в МЧС.


По информации пресс-службы, за последнюю неделю пожарные выезжали в Бронные переулки пять раз.


6 февраля в 17-м Бронном переулке загорелись два частных дома. 11 февраля загорелся в 10-м Бронном переулке. Кроме того, в этот же день пожарные дважды выезжали в 10-й Бронный переулок тушить мусор.


Среди других известных пожаров в Бронных переулках был пожар в ноябре 2016 года. Тогда в 14-м Бронном переулке сгорел дом, где жила семья  с 11 детьми.

Елена Громкова
Фото 54.mchs.gov.ru

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