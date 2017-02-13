Перед Днем всех влюбленных в Новосибирск привезли зеленые розы

В преддверии 14 февраля цветочные салоны в Новосибирске закупили красные розы — конкуренцию им составляют розы необычных цветов, тюльпаны и горшечные цветы.





Как рассказали в сети цветочных салонов «Сибирская Орхидея», красные розы перед Днем всех влюбленных дорожают из-за повышенного спроса. «Незначительное подорожание обусловлено ценами, которые выставляют поставщики. Они тоже ориентируются в ситуации. Вторая по популярности позиция — тюльпаны, весенние цветы», — рассказали представители сети.







Во флористическом центре «Гринвилль», который обслуживает оптовиков и розничных клиентов, пояснили, что красные и розовые розы на 14 февраля начали вытесняться более оригинальными цветами. Например, входят в моду зеленые розы. «Есть желание выделиться. Также полюбили дарить горшечные растения — каланхоэ, которые будут как минимум месяц стоять», — рассказали НГС.НОВОСТИ в «Гринвилле».







В «Сибирской Орхидее» интерес к зеленым розам подтвердили, хотя спрос на них недотягивает до популярных красных роз. По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, средняя цена красной розы в цветочных магазинах — около 150 руб., зеленой — около 140 руб.





Сайт «Русский букет» предлагает к 14 февраля несколько тематических композиций. Самая бюджетная — 9 красных роз в упаковке — стоит 1200 руб. Композицию в форме сердца из красных роз с белой герберой можно заказать за 6720 руб., букет с розовыми розами и орхидеями обойдется чуть дороже 7270 руб.







В мастерской флористики и декора Vesna корреспондент НГС.НОВОСТИ обнаружила мимозу. Небольшой букет стоил 800 руб., ветка средних размеров — 450 руб. Высокую цену на мимозы продавцы объяснили тем, что сезон для этих цветов наступит позже. Например, в салонах «Сибирской Орхидеи» мимозы пока нет.

