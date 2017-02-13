Маршрутку из «Стрижей» пустили через Волочаевский жилмассив

Новосибирский перевозчик изменил схему движения маршрутного такси № 24 — теперь эти маршрутки будут заезжать вглубь Волочаевского жилмассива.









Как сообщили в администрации ООО «ПАТП 1118», с 16 февраля поменяется схема движения маршрутного такси № 24 «Микрорайон "Стрижи" — ул. Татьяны Снежиной». Из маршрута выпадет отрезок ул. Волочаевской от ул. Есенина до Гусинобродского шоссе. Теперь после остановки «Река Каменка» маршрутка свернет направо, проедет по ул. Есенина, Бориса Богаткова, Доватора, Гусинобродскому шоссе и после остановки «ТК Лента» вернется на привычный маршрут до Плющхинского жилмассива. По такой же схеме маршрутки будут ходить и обратно.











Как уточнили в администрации компании-перевозчика, схему движения изменили ради удобства пассажиров. «Заводим маршрут в густонаселенный и малообеспеченный транспортом район», — отметили в ООО «ПАТП 1118».







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