Следователи занялись высадкой 8-летней девочки из автобуса на мороз

Новосибирские следователи начали проверять информацию о высадке 8-летней школьницы из автобуса № 30 в мороз.





«В средствах массовой информации размещено сообщение о том, что утром 10 февраля в городе Новосибирске в мороз кондуктор автобуса № 30 потребовал от второклассницы покинуть автобус в связи с тем, что у девочки на транспортной карте не оказалось денежных средств для оплаты проезда. Несмотря на просьбу ребенка разрешить ей бесплатно проехать до нужной остановки, кондуктор попросил 8-летнюю девочку выйти из автобуса», — сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.







Следователи начали проводить доследственнную проверку. Сейчас они выясняют, почему школьнице предложили покинуть автобус, несмотря на то, что долгое нахождение девочки на морозе могло негативно сказаться на состоянии ее здоровья.





12 февраля мама высаженной из автобуса девочки Марина Канавец рассказывала НГС.НОВОСТИ, что школьницу попросил выйти из автобуса кондуктор-мужчина. По словам девочки, она ехала на белом автобусе с зелеными полосами, родители предполагают, что его марка — ЛиАЗ.







Судя по сайту ЦУГАЭТ, маршрут № 30 обслуживают два перевозчика — ООО ПКП «Лига-Т» и ООО «Сибирь Экспресс». 13 февраля в ООО ПКП «Лига-Т» корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что у них на маршруте работают чисто белые автобусы, а не с зелеными полосками. В ООО «Сибирь Экспресс» рассказали, что пока они разбираются в ситуации, но добавили, что у них не работают кондукторы-мужчины.







Этой зимой в Новосибирске родители школьников неоднократно жаловались, что кондукторы высаживали детей из автобусов на мороз. Например, в ноябре прошлого года восьмиклассника по пути на тренировку высаживали из автобусов № 220 и № 120 — кондукторы говорили, что не принимают к оплате карту школьника, а денег у подростка с собой не оказалось. Спустя месяц в похожей ситуации оказалась 12-летняя девочка, которая ехала из лицея домой на автобусе № 14. Тогда водитель не довез пассажиров, в том числе и школьницу, до нужной остановки из-за пробки на дороге. В январе из автобуса № 95 высадили 12-летнюю школьницу — ее транспортная карта была сломана, а денег на проезд не оказалось. Кондуктор автобуса в объяснительной писала, что школьники проехали одну остановку и выбежали. «Намерения высадить детей у меня не было», — объясняла женщина.