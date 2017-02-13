В Академгородке поставят памятник ученому с дружелюбной лисой

В Академгородке поставят памятник ученому с дружелюбной лисой (эскиз)

В новосибирском Академгородке летом установят памятник академику Дмитрию Беляеву: мужчина будет сидеть на лавочке вместе с дружелюбной лисой.


«В этом году исполняется 100 лет со дня рождения одного из основателей Института цитологии и генетики СО РАН, академика Дмитрия Константиновича Беляева. Более всего академик известен своим экспериментом по выведению одомашненных лис. Сущность его заключалась в отборе лисиц на эмоционально-положительные реакции к человеку. В результате удалось создать уникальную, известную во всем мире популяцию дружелюбных по отношению к человеку серебристо-черных лисиц, поведение которых формируется на генетической основе и стабильно сохраняется в поколениях», — сообщает пресс-служба Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН.


По инициативе Беляева в 1978 году было организовано Алтайское экспериментальное хозяйство СО АН СССР, в котором и сейчас содержатся беловежские зубры, алтайские маралы, серый украинский скот, якутские лошади.


Автором проекта памятника выступил художник Андрей Харкевич — создатель Мыши, вяжущей ДНК. Памятник Беляеву планируют поставить возле главного корпуса ИЦиГ. В центре композиции расположится ученый, сидящий на скамейке вместе с объектом своего главного эксперимента – одомашненной лисой. Все фигуры будут в натуральную величину. Делать памятник будет известный красноярский скульптор Константин Зинич. По смете, возведение композиции обойдется в 4,8 млн руб. Сейчас продолжается сбор денег.


Открытие памятника запланировано на 7 августа 2017 года — в первый день международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения ученого.


Новосибирцы часто выступают с инициативой установки памятников известным людям. Например, в прошлом году Новосибирский зоопарк заключил договор на изготовление памятника своему бывшему директору Ростиславу Шило. А инициативная группа горожан собрала деньги и заказала бюст Иосифу Сталину.

Ксения Евдокимова

Эскиз предоставлен пресс-службой ИЦиГ СО РАН

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