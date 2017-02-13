Суд решает судьбу водителя, въехавшего в толпу пешеходов на Фрунзе

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Сегодня, 13 февраля, в Дзержинском районном суде Новосибирска будут выносить приговор по делу Даниила Леонова, сбившего на «Тойоте Карине» людей на остановке — корреспондент НГС находится на месте.





Напомним, ДТП произошло 7 июня на пересечении ул. Фрунзе и Селезнева. Водитель «Тойоты Карины» выехал на тротуар, сбил четырех человек — троих мальчиков 10, 11 и 13 лет и 58-летнего мужчину, и сбежал с места ДТП. Однако через несколько часов подозреваемого задержали. Выяснилось, что за рулем он был пьяным. Один мальчик умер, еще двое подростков и один взрослый получили тяжелые травмы.





Первое заседание суда должно было состояться еще в ноябре 2016 года. Однако из-за того, что 34-летний Леонов не успел ознакомиться с копией обвинительного заключения, судья была вынуждена перенести заседание на 25 января 2017 года. Срок содержания в СИЗО Леонову продлен еще на полгода — до 9 мая 2017 года. Сегодня, 13 февраля, в суде назначено вынесение приговора.





12:32

Судья зачитывает все подробности дела.

12:30





Вынесение приговора









12:29

Вернули подсудимого, с минуты на минуту — вынесение приговора.

12:02

Судья удалилась до 12.30. В 12.30 будет вынесен приговор.

11:59

Последнее слово посудимого Леонова (стоит спиной к родственникам погибшего и к потерпевшему):





Леонов: «Выступаю с извинениями перед родственниками, больше мне нечего сказать»

Судья: «Это все?»

Леонов: «Все».

Одна из родственниц пострадавших (из зала): «За цирк не стыдно, молодой человек?»

Леонов: «Стыдно».





11:56

Суд возобновляется, подсудимого вернули.





11:36



Разговор судьи и Леонова:

– Подсудимый, вы готовы к последнему слову?

– Нет! Мне необходимо 30 минут.

В итоге судья объявила 15-минутный перерыв, чтобы дать подсудимому подготовиться к последнему слову.





11:33

Подсудимого завели в зал суда.





11:24

Подсудимого привезли к зданию суда.





11:14





Рассказывает пострадавший в ДТП Сергей Ветошкин: «Мы стояли на остановке с группой молодежи, дожидались зеленого сигнала светофора, чтобы перейти дорогу. Запомнился резкий удар и, соответственно, потеря сознания. Очнулся на четвертый день, находясь в реанимации. Когда меня осмотрели, сказал, что я нахожусь на том свете.









Сотрясение, сломан нос, отсутствие зубов, две операции на ноге. И еще много неприятностей, после больницы находился на амбулаторном лечении, сейчас не могу нормально передвигаться, только с тростью».





11:03



Заседание задерживается уже на час — подсудимого так и не привезли.





10:46

Бабушка пострадавшего в аварии подростка: «Я бы ему пятнашку запросила. Внук до сих пор приходит в себя, у него по шесть уроков, часто болит голова».





10:44

Родственники погибшего мальчика по понятным причинам немногословны. «Кто это не пережил, тот это не поймет! Слова тут бесполезны», — с горечью говорит бабушка погибшего.





10:43

Слушание задерживается на полчаса. Секретарь суда сообщила, что подсудимого пока не привезли. «Что случилось, не знаем».





10:30

Наталья, мама пострадавшего мальчика: «Что касается справедливого наказания, я согласна с тем, сколько просит адвокат семьи погибшего ребенка — около 10 лет. То, что просит прокурор (6,5), я не согласна, ведь погиб ребенок, пострадали другие дети, мужчина...».





По ее словам, сын до сих пор проходит лечение после тяжелых травм, полученных в той аварии: «Восстанавливаемся, ходим по врачам, многочисленные обследования... сами понимаете, это же не минутное дело. Я поддерживаю тот резонанс, что появился в СМИ по поводу этой трагедии. Утаивать такое нельзя. Был бы это единичный случай, а их же много, везде (подобные ситуации с нетрезвыми за рулем. — Т.М.), кому-то удается сглаживать ситуацию. Все должны знать об этом, что такие люди есть, которые нарушают все законы, для них он не писан, или надеются на русский авось... не понимаю, на что он (Даниил Леонов. — Т.М.) надеялся, после таких нарушений снова сев за руль», — рассуждает женщина.





10:24

Судья объявила, что заседание будет проходить в закрытом режиме. У кабинета 7 человек — пострадавший, родственники погибшего мальчика, свидетели по делу. Корреспондент НГС общается с теми, кто остался снаружи.





10:18

Свидетель Анна: «Дело в том, что он заявляет, что у него есть смягчающее обстоятельство — несовершеннолетний ребенок. На данный момент я лишила его родительских прав, т.е. это не идет как смягчающее обстоятельство». По словам Анны, она принесла в суд соответствующие документы и даст показания. «Учтут это или не учтут, не знаю...», — сомневается свидетельница.





10:17

У кабинета судьи, где должно с минуты на минуту начаться слушание по делу, немноголюдно, из присутствующих — свидетель Анна (мать общего с обвиняемым ребенка), и пострадавший в том жутком ДТП Сергей Ветошкин. По словам Ветошкина, максимальный срок, который просит сторона обвинения, — 6,5 лет, однако у Леонова есть смягчающее обстоятельство — на предварительном слушании он признал вину.



