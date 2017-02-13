Водитель на угнанной «ГАЗели» пытался скрыться от погони после ДТП

Вечером 12 февраля мужчина на «Ниве» устроил погоню за пьяным водителем «ГАЗели», который спровоцировал ДТП в Калининском районе Новосибирска и попытался уехать с места аварии. 


Водитель на угнанной «ГАЗели» пытался скрыться от погони после ДТП (фото)


Авария произошла в 21:10 на ул. Учительской в районе остановки «Олеко Дундича». Как сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас», водитель «ГАЗели» резко перестроился перед «Тойотой», спровоцировал аварию и поехал дальше. 


«Очевидец происшествия на "Ниве" догнал "ГАЗель" уже в районе перекрестка с ул. Народная и преградил ей путь. Водитель "ГАЗели" решил выйти и разобраться, почему его остановили и, по словам очевидцев, просто выпал из машины в сильно пьяном состоянии. Также очевидцы помогли задержать нарушителя до приезда ГИБДД, так как он хотел уехать», — описали ситуацию в «Автоспасе».

Специалисты мобильного приложения отмечают, что после прибытия автоинспекторов выяснилось, что «ГАЗель» в угоне. В итоге сотрудники ГИБДД задержали виновника аварии.


В управлении Госавтоинспекции Новосибирской области подтвердили, что вчера в 21:20 на ул. Народной автоинспекторы задержали угнанную «ГАЗель». Как выяснилось, 28-летний мужчина без водительских прав угнал ее от дома № 90 по ул. Богдана Хмельницкого. После задержания он отказался от медицинского освидетельствования. Подозреваемого в угоне увезли в отдел полиции и поместили в спецприемник. 


Водитель на угнанной «ГАЗели» пытался скрыться от погони после ДТП (фото)


Водитель на угнанной «ГАЗели» пытался скрыться от погони после ДТП (фото)


Водитель на угнанной «ГАЗели» пытался скрыться от погони после ДТП (фото)


В конце января НГС.НОВОСТИ сообщали о другом задержании, связанном с угоном, — на трассе Р254 инспекторы ДПС остановили «Лексус», за рулем которого оказался похититель машины.

Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospas54rus

Прочтений: 6823
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено