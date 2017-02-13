Водитель на угнанной «ГАЗели» пытался скрыться от погони после ДТП

Вечером 12 февраля мужчина на «Ниве» устроил погоню за пьяным водителем «ГАЗели», который спровоцировал ДТП в Калининском районе Новосибирска и попытался уехать с места аварии.









Авария произошла в 21:10 на ул. Учительской в районе остановки «Олеко Дундича». Как сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас», водитель «ГАЗели» резко перестроился перед «Тойотой», спровоцировал аварию и поехал дальше.







«Очевидец происшествия на "Ниве" догнал "ГАЗель" уже в районе перекрестка с ул. Народная и преградил ей путь. Водитель "ГАЗели" решил выйти и разобраться, почему его остановили и, по словам очевидцев, просто выпал из машины в сильно пьяном состоянии. Также очевидцы помогли задержать нарушителя до приезда ГИБДД, так как он хотел уехать», — описали ситуацию в «Автоспасе».



Специалисты мобильного приложения отмечают, что после прибытия автоинспекторов выяснилось, что «ГАЗель» в угоне. В итоге сотрудники ГИБДД задержали виновника аварии.





В управлении Госавтоинспекции Новосибирской области подтвердили, что вчера в 21:20 на ул. Народной автоинспекторы задержали угнанную «ГАЗель». Как выяснилось, 28-летний мужчина без водительских прав угнал ее от дома № 90 по ул. Богдана Хмельницкого. После задержания он отказался от медицинского освидетельствования. Подозреваемого в угоне увезли в отдел полиции и поместили в спецприемник.

















В конце января НГС.НОВОСТИ сообщали о другом задержании, связанном с угоном, — на трассе Р254 инспекторы ДПС остановили «Лексус», за рулем которого оказался похититель машины.