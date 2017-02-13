К месту крушения вертолета на Алтае отправили спасателей из Бердска

Бердский поисково-спасательный отряд отправился на поиски вертолета Robinson R66, упавшего в Телецкое озеро.Из Новосибирской области для участия в спасательных работах уехали пять человек, отправлен катер на воздушной подушке, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. До предполагаемого места падения вертолета по воде и льду озера судну предстоит пройти 40 км.









Всего к поисковым работам привлекли 250 человек и более 40 единиц техники. На месте работают представители различных министерств и ведомств, в том числе спасатели и другие специалисты МЧС России, сотрудники следственных и правоохранительных органов, Росавиации и Росстранснадзора, местные жители.







На берегу озера в Турочакском районе оборудовали вертолетные площадки, ближайшая к месту происшествия находится на кордоне «Кокши». Для участия в поисках готовятся вылететь четыре вертолета — от МЧС России, Росавиации и частной авиакомпании, передали в МЧС.







«10 спасателей с водолазным оборудованием и глубоководной камерой направляем из Абакана. Находимся в готовности к вылету с 6 часов утра. Пока нет погоды. По маршруту движения погодные условия благоприятные, а вот на месте проведения работ погоды нет, диспетчерские службы вылет не разрешают», — рассказал начальник Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Себов.







Из Иркутска специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России вертолетом отправили в район поиска телеуправляемый подводный аппарат «Фалькон».







Уже обнародован список находившихся на борту вертолета. Это были пилот авиакомпании «Алтайавиа» Дмитрий Ракитский, его супруга Елена Ракитская, гендиректор вертолетного клуба Heli Port Мария Козинцева, всемирно известный инструктор по бейсджампингу (вид парашютного спорта) Глеб Вореводин, а также бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных — всего пять человек. Об этом говорится в сообщении Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан — владельцев воздушных судов (АОПА-Россия).





Отмечается, что несовершеннолетних пассажиров на борту не было. Ранее сообщалось, что среди пассажиров могли находиться двое детей.





Как рассказала «Газете.Ru» руководитель отдела рекламы Heli Club Анна Паничева, Мария Козинцева находилась на борту вертолета в рамках встречи с партнерами. У нее также должен был состояться разговор с Анатолием Банных.

Анатолий Банных





Примечательно, что 48-летний Анатолий Банных уже не первый раз попадает в авиакатастрофу. В январе 2009 году он находился на борту вертолета Ми-171, разбившегося в Алтайском крае. Чиновник тогда охотился на архаров. Во время падения вертолета Банных получил серьезные травмы, но выжил, семеро его спутников погибли.







На сайте АОПА-Россия отмечается, что Дмитрий Ракитский известен в авиационном сообществе как опытный пилот-инструктор и один из лучших летчиков России. В 2013 году он входил в состав пилотов первого в истории России кругосветного путешествия на вертолетах.







«Любая ситуация, которая могла возникнуть на борту вертолета, не могла стать критической для профессионала уровня Дмитрия», — подчеркивается на сайте организации. Также известно, что это не был экскурсионный полет, борт возвращался к месту базирования.







Барнаульский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Первый замруководителя Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России и опытные следователи-криминалисты уже направились к предполагаемому месту крушения.





«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего — уточняются личности граждан, находившихся на борту, выясняются детали полета и другие значимые для расследования уголовного дела сведения», — сообщили в пресс-службе силового ведомства.







Вертолет Robinson R66 рухнул в районе Телецкого озера в воскресенье, 12 февраля, ранее сообщали НГС.НОВОСТИ. Сообщение о крушении вертолета поступило от очевидца. По его предварительной версии, глубина водоема в месте падения составляет более 200 м, а ширина 2 км, добавили в МЧС.