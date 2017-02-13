Ученый из НГУ написал книгу о пропаганде крестовых походов

Ученый из НГУ написал книгу о пропаганде крестовых походов (фото)

Доцент кафедры всеобщей истории НГУ Валентин Портных опубликовал новую книгу, в которой исследовал аргументы церковной пропаганды для привлечения в крестовые походы новых участников.


Пока книга «Крестовые походы в Палестину (1095–1291): аргументы для привлечения к участию», изданная в Санкт-Петербурге, доступна для студентов в библиотеке университета. Но пресс-служба НГУ выразила надежду, что скоро книга появится и в магазинах Новосибирска.


«Ученый проанализировал средневековые источники — папские буллы, проповеди, трактаты, письма, призывающие участвовать в крестовых походах, и классифицировал аргументацию авторов. По словам исследователя, пропаганда крестоносного движения представляла собой богатый набор доводов, которые эволюционировали на протяжении двухсотлетней истории военных экспедиций против мусульман под священными лозунгами», — отметили в пресс-службе НГУ.


Особенно любопытной кажется автору «реклама» индульгенций (грамот об отпущении грехов), которые предоставлялись за участие в крестовом походе.


«”Рай нахаляву!” — словно подразумевалось в некоторых проповедях. Ведь соотношение труда и вознаграждения в случае крестового похода очень выгодное! И выгода будет в любом случае: выживешь — тебе слава, а погибнешь — тебе рай», — рассуждает историк.


Преподаватель Новосибирского госуниверситета не первый год занимается этой темой. В 2015 году он перевел с латыни трактат XIII века для проповедников крестовых походов.

Как полагают в НГУ, новая книга исследователя может быть интересна не только специалистам, которые изучают приемы агитации и пропаганды разных эпох, а также широкому кругу читателей. Работа о крестоносцах выводит на другие более глобальные темы, отметили в вузе: взаимоотношения христианства и ислама, истории религии в целом, современных политических и межконфессиональных отношений.

Анна Наумцева
Фото nsu.ru

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