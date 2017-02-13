Хоккеисты «Сибири» помогли сборной России победить на этапе Евротура

Игроки новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» помогли сборной России стать победителем Евротура.







12 февраля сборная России провела третий матч Шведских хоккейных игр — очередного этапа Евротура.







«В первом периоде российская команда дважды играла в большинстве, и если с первого раза реализовать численное преимущество не удалось, то во втором розыгрыше удачно сработала "новосибирская" связка: Максим Шалунов отдал, а Сергей Шумаков в касание бросил точно под перекладину — 1:0», — пишет Федерация хоккея России.





К середине третьего периода команды подошли со счетом 2:2. «На 47-й минуте матча сборная России смогла выйти вперед: снова сработала связка из "Сибири", но на этот раз уже отличился Шалунов — 3:2. Спустя три минуты российская команда могла увеличить преимущество в счете, но штанга спасла чешскую сборную. В конце третьего периода точку в матче поставил все тот же Шалунов, точным броском пробив вратаря сборной Чехии — 4:2», — отмечает ФХР.





В итоге сборная России одержала третью победу на турнире и стала победителем Шведских хоккейных игр.





Капитаном сборной был нападающий «Сибири» Степан Санников.





С победой на Евротуре, капитан "Сибирь"! 👏🏻 #hockey #hcsibir #khl #wearehcsibir #мыэтохксибирь Видео опубликовано ХК Сибирь (@hc_sibir) Фев 12 2017 в 5:49 PST



