ДТП затормозило проезд к Ипподромской магистрали в утренний час пик 

Сегодня, 13 февраля, на дорогах Новосибирска собрались 6-балльные пробки — крупные заторы наблюдаются на ул. Большевистской, ул. Танковой и частично — на ул. Ипподромской, а также на ул. Станиславского и Немировича-Данченко.







На ул. Танковой при движении от пл. Калинина в сторону центра произошло ДТП. Из-за этого скорость транспортного потока упала до 3 км/ч. Во встречном направлении машины едут чуть быстрее — со скоростью 10 км/ч, сообщает сервис Яндекс.Пробки.





Также тяжело проехать по ул. Богдана Хмельницкого в сторону пл. Калинина. Заторы на этом направлении — достаточно распространенная ситуация, т.к. много транспорта выезжает с «Родников» и «Снегирей».











Затор на ул. Большевистской в сторону ст. метро «Речной вокзал» захватил в том числе ул. Ульяновскую. Общая протяженность пробки — 3,2 км.







На левом берегу сложная ситуация на ул. Станиславского при движении к пл. Труда и на ул. Немировича-Данченко, если ехать к Октябрьскому мосту.