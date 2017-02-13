На Алтае в Телецкое озеро рухнул вертолет с 5 человеками на борту

На Алтае на Телецком озере потерпел крушение вертолет «Робинсон», в котором находились 5 человек, сообщает Сибирский региональный центр МЧС России.





Сообщение о крушении вертолёта поступило от очевидца, сейчас на место происшествия выдвинулся отряд Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС в составе 31 человек на вездеходах. Отправлена аэромобильная группировка в составе 60 человек и 12 единиц техники.





Сообщается, что активный поиск начнется только утром 13 февраля с наступлением светового дня.





По данным РИА «Новости» на борту вертолета находился бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, который выжил при крушении другого вертолета в 2009 году во время незаконной охоты на архаров.







