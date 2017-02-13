На Алтае в Телецкое озеро рухнул вертолет с 5 человеками на борту

На Алтае на Телецком озере потерпел крушение вертолет «Робинсон», в котором находились 5 человек, сообщает Сибирский региональный центр МЧС России. 


Сообщение о крушении вертолёта поступило от очевидца, сейчас на место происшествия выдвинулся отряд Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС в составе 31 человек на вездеходах. Отправлена аэромобильная группировка в составе 60 человек и 12 единиц техники.


Сообщается, что активный поиск начнется только утром 13 февраля с наступлением светового дня. 


По данным РИА «Новости» на борту вертолета находился бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, который выжил при крушении другого вертолета в 2009 году во время незаконной охоты на архаров. 



НГС.НОВОСТИ

Прочтений: 0
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено