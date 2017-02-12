Кондуктор высадил из автобуса 8-летнюю девочку без денег на карте

Кондуктор новосибирского автобуса № 30 высадил 8-летнюю школьницу, у которой для оплаты проезда не хватило денег на транспортной карте.





Инцидент произошел около 7:40 10 февраля. «Я дочку на машине довезла до "Волочаевской", там она села на автобус № 30. Кондуктор сказал, что у нее на карте недостаточно средств. Она попросила доехать, ей сказали, что нельзя, и попросили выйти», — рассказала 12 февраля корреспонденту НГС.НОВОСТИ мама девочки Марина Канавец.







Она пояснила, что ее дочь, учащаяся 2-го класса, ехала в бассейн на остановку «Лазурная». Кондуктор — по словам Марины Канавец, это был мужчина — попросил девочку выйти, когда та проехала одну остановку. Школьница вышла из автобуса и пошла домой — семья живет недалеко от остановки «Сад Дзержинского». Телефона у девочки с собой не оказалось, она забыла его дома.







В день инцидента, говорит Марина, был сильный ветер и 18 градусов мороза. На следующий день ее дочь заболела — у девочки температура и кашель.







«Я слежу [за средствами на карте], она мне заранее говорит, что остается 50–70 руб. А тут ничего не сказала. Получилось так. Я, конечно, тоже виновата. За 2 года первый раз такая ситуация. Денег я ей не даю на карманные расходы, потому что ребятишки чипсы покупают», — объяснила ситуацию с нехваткой денег на проезд мама школьницы.







Сейчас семья будет выяснять, какой экипаж работал в автобусе № 30 во время поездки девочки. Школьница рассказала, что ехала на белом автобусе с зелеными полосами, родители предполагают, что его марка — ЛиАЗ.







Судя по сайту ЦУГАЭТ, маршрут № 30 обслуживают два перевозчика — ООО ПКП «Лига-Т» и ООО «Сибирь Экспресс». Корреспондент НГС.НОВОСТИ 12 февраля пыталась связаться с перевозчиками по телефону, но трубку ни в одной компании не взяли.







Этой зимой в Новосибирске родители школьников неоднократно жаловались, что кондукторы высаживали детей из автобусов на мороз. Например, в ноябре прошлого года восьмиклассника по пути на тренировку высаживали из автобусов № 220 и № 120 — кондукторы говорили, что не принимают к оплате карту школьника, а денег у подростка с собой не оказалось. Спустя месяц в похожей ситуации оказалась 12-летняя девочка, которая ехала из лицея домой на автобусе № 14. Тогда водитель не довез пассажиров, в том числе и школьницу, до нужной остановки из-за пробки на дороге. В январе из автобуса № 95 высадили 12-летнюю школьницу — ее транспортная карта была сломана, а денег на проезд не оказалось. Кондуктор автобуса в объяснительной писала, что школьники проехали одну остановку и выбежали. «Намерения высадить детей у меня не было», — объясняла женщина.

