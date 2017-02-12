Синоптики предупредили о морозах до –38 градусов

Новосибирцы закутались в шарфы, спасаясь от аномальных морозов.





С 13 по 15 февраля в Новосибирской области сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами –33…–38 градусов, сообщает Новосибирский Гидрометцентр. Такие же холода будут в Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае.







При этом днем 13 февраля в Новосибирской области ожидается –23…–28 градусов мороза, будет небольшой снег, местами изморозь, на дорогах гололедица.

Нет, это не -30°, это косплей на темпларку: Siberian version😸 #templarassassin Фото опубликовано Диана (@django_di) Фев 11 2017 в 9:59 PST





Это #Сибирь , детка Фото опубликовано Мари (@dreaming_mary) Фев 12 2017 в 1:06 PST

Сегодня днем по области температура наблюдается от –19 до –27 градусов. При этом не испугавшиеся мороза и вышедшие на улицу жители Новосибирска активно выкладывают в соцсети фотографии с лицами, замотанными в шарфы, и фото с инеем на волосах и ресницах.

-30😱😱😱 Как только мне надо выйти по делам, сразу портится погода😥 Лучше до весны посижу дома, в тепле😍 #Сибирь ❄⛄ Фото опубликовано Кристина (@kristinamakeeva_) Фев 12 2017 в 12:04 PST





#новосибирск #сегоднятепло #минус38 Видео опубликовано Ruslan411975 (@ruslan411975) Фев 11 2017 в 10:09 PST





Фото опубликовано Ю. Wild & Frozen (@chitadrita) Фев 12 2017 в 1:16 PST

10 февраля Новосибирский Гидрометцентр дал прогноз на вторую декаду февраля — пять дней город и окрестности проживут в аномальном холоде. Осадки прекратятся, ветер ослабеет и при этом ухудшится экологическая ситуация.

