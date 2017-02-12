Синоптики предупредили о морозах до –38 градусов
Новосибирцы закутались в шарфы, спасаясь от аномальных морозов.
С 13 по 15 февраля в Новосибирской области сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами –33…–38 градусов, сообщает Новосибирский Гидрометцентр. Такие же холода будут в Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае.
При этом днем 13 февраля в Новосибирской области ожидается –23…–28 градусов мороза, будет небольшой снег, местами изморозь, на дорогах гололедица.
Сегодня днем по области температура наблюдается от –19 до –27 градусов. При этом не испугавшиеся мороза и вышедшие на улицу жители Новосибирска активно выкладывают в соцсети фотографии с лицами, замотанными в шарфы, и фото с инеем на волосах и ресницах.
10 февраля Новосибирский Гидрометцентр дал прогноз на вторую декаду февраля — пять дней город и окрестности проживут в аномальном холоде. Осадки прекратятся, ветер ослабеет и при этом ухудшится экологическая ситуация.
Ксения Евдокимова
Фото instagram.com
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