Хрупкая девушка из Новосибирска подняла 310 кг

23-летняя новосибирская спортсменка Алёна Малова стала бронзовым призером чемпионата России по пауэрлифтингу.





С 8 по 12 февраля в городе Кстово в Международной Олимпийской академии спорта проходят чемпионат и первенство России по пауэрлифтингу — классическому троеборью. В соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов из 78 городов.











Спортсменка Новосибирского центра высшего спортивного мастерства (НЦВСМ) Алена Малова завоевала на соревнованиях бронзовую медаль. Девушка выступала в весовой категории 52 кг среди женщин. Спортсменка в сумме троеборья собрала 310 кг: она присела с 105 кг, пожала 65 кг и потянула 140 кг.







Первое место заняла спортсменка из Московской области с результатом 340 кг, а второе — спортсменка из Татарстана, ее результат 330 кг.

Фото опубликовано Alyona Malova (@maljosha) Фев 11 2017 в 1:39 PST

«Как таковой борьбы за первое место не получилось, Алена уверенно заняла третье место. Не хватило и силовой подготовки, и опыта, — это только первые соревнования, в которых Алена выступает по взрослым спортсменкам, до этого был юниорский опыт. Нужно над всеми аспектами работать и результат придет», — прокомментировал результат спортсменки ее тренер Сергей Федосиенко.







Новосибирские пауэрлифтеры часто привозят медали со всероссийских и международных соревнований. В конце прошлого года Сергей Федосиенко стал 11-кратным чемпионом мира в своей весовой категории и установил новые рекорды, а новосибирские спортсмены собрали 60 медалей на Кубке России по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге и народному жиму.

