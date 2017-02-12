Хрупкая девушка из Новосибирска подняла 310 кг

23-летняя новосибирская спортсменка Алёна Малова стала бронзовым призером чемпионата России по пауэрлифтингу.


С 8 по 12 февраля в городе Кстово в Международной Олимпийской академии спорта проходят чемпионат и первенство России по пауэрлифтингу — классическому троеборью. В соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов из 78 городов.


Хрупкая девушка из Новосибирска подняла 310 кг


Спортсменка Новосибирского центра высшего спортивного мастерства (НЦВСМ) Алена Малова завоевала на соревнованиях бронзовую медаль. Девушка выступала в весовой категории 52 кг среди женщин. Спортсменка в сумме троеборья собрала 310 кг: она присела с 105 кг, пожала 65 кг и потянула 140 кг.


Первое место заняла спортсменка из Московской области с результатом 340 кг, а второе — спортсменка из Татарстана, ее результат 330 кг.

«Как таковой борьбы за первое место не получилось, Алена уверенно заняла третье место. Не хватило и силовой подготовки, и опыта, — это только первые соревнования, в которых Алена выступает по взрослым спортсменкам, до этого был юниорский опыт. Нужно над всеми аспектами работать и результат придет», — прокомментировал результат спортсменки ее тренер Сергей Федосиенко.


Новосибирские пауэрлифтеры часто привозят медали со всероссийских и международных соревнований. В конце прошлого года Сергей Федосиенко стал 11-кратным чемпионом мира в своей весовой категории и установил новые рекорды, а новосибирские спортсмены собрали 60 медалей на Кубке России по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге и народному жиму.

Ксения Евдокимова
Фото fp-nso.ru, instagram.com

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