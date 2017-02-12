На парковке торгового центра сгорел внедорожник «Фольксваген»

На парковке торгового центра сгорел внедорожник «Фольксваген» (фото)

11 февраля на парковке торгового центра «Сан Сити» загорелся внедорожник «Фольксваген Туарег».


Сообщение о возгорании машины «Фольксваген Туарег» на парковке торгового центра на пл. Карла Маркса, 7 поступило сотрудникам МЧС 11 февраля в 17:22. На место выехали 14 пожарных на 4 машинах.


«В результате пожара огнем повреждены капот, крылья, моторный отсек и панель приборов автомобиля», — сообщают пожарные. Возгорание они ликвидировали в 17:38.


Очевидец рассказал НГС.НОВОСТИ, что пожар случился на 3-м этаже парковки. Рядом с загоревшимся «Фольксвагеном» стоял «Форд», однако огонь на него перекинуться не успел — сотрудники МЧС быстро потушили пожар. По данным очевидца, на парковке «Сан Сити» выгорела проводка и погас свет около лифта.


Этой зимой машины в Новосибирске загораются часто. Например, недавно в один и тот же день три автомобиля загорелись из-за короткого замыкания.

Ксения Евдокимова
Фото очевидца

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