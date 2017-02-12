Автобус задавил перебегавшего трассу пешехода

Автобус задавил перебегавшего трассу пешехода

Водитель автобуса Mercedes Benz, ехавший из Новосибирска в Караганду, насмерть сбил мужчину, перебегавшего трассу.


11 февраля в 23:05 54-летний водитель пассажирского автобуса Mercedes Benz ехал из Новосибирска в Караганду по автодороге К-17р. На 212-м км, в Кочковском районе, автобус наехал на 36-летнего пешехода, перебегавшего дорогу. Мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован, однако врачам не удалось спасти ему жизнь.


«Как поясняет водитель, мужчина внезапно выбежал перед автобусом, а так как темное время суток, не успел среагировать», — рассказали в пресс-службе полиции.


По данным источника в правоохранительных органах, оба мужчины — жители Казахстана.


Пешеходы, переходящие дорогу в неположенных местах на трассах, с большой вероятностью могут попасть под автобус. Ранее НГС.НОВОСТИ писали, что пассажирский автобус из Шерегеша сбил пешехода на трассе в Тогучинском районе.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова 

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