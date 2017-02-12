Новосибирский ресторатор открыл в Омске заведение с янтарной барной стойкой и туалетом в кустах

Совладелец новосибирских баров Friends и Twiggy Вячеслав Яковлев открыл в Омске в партнерстве с местными рестораторами заведение под названием Pine bar.





Бар расположен в историческом центре Омска, на ул. Карла Либкнехта, в здании постройки начала XX века. Внутри он напоминает Friends — в нем точно так же основную часть зала занимает барная стойка, за которой расположена большая часть имеющихся посадочных мест. Заведение работает пока в тестовом режиме, но первые посетители могли попасть в него вечером 11 февраля.





Как рассказал Вячеслав Яковлев, идея проекта возникла у омских предпринимателей Сергея Рубина и Гельмута Геринга, которым в Омске принадлежит несколько кофеен (одна из них Coffee Rooms, расположена в этом же здании). По словам Яковлева, омичам понравился формат Friends и они захотели открыть в своем городе нечто подобное.









От Friends новое заведение отличает ставка на сибирский колорит. В частности, подсвеченная снизу барная стойка стилизована под янтарь, в котором застыли шишки, стебли травы и цветы, а на стене изображены медведи на велосипеде.





В Pine bar появился отдельный зал с обычными столами и открытой кухней, предназначенный для тех, кто пришел в заведение преимущественно есть, а не выпивать. Одна из стен этого зала декорирована плотной зеленью, которую в баре называют «кусты». За этой стеной находятся туалетные комнаты. «Как и положено в Сибири — туалет у нас в кустах», — иронизирует Яковлев.









Новосибирские рестораторы давно осваивают соседние регионы. Из последних по времени открытий можно вспомнить появление бара Rooks в Шерегеше. Идет и обратный процесс, когда заведения из других сибирских городов появляются в Новосибирске. Так, омская компания RS Project в начале февраля открыла на ул. Нарымской бар Mishkin&Mishkin с трассой для картинга.