Бабушка ударила маленькую внучку по голове: девочка в больнице

Следователи Новосибирской области начали доследственную проверку из-за удара по голове бабушкой своей внучке.





Происшествие случилось вечером 10 февраля в Кировском районе. Мама 7-летней девочки оставила дочь под присмотром 56-летней бабушки.







«Около 21 часа пожилая женщина, находясь у себя в квартире, после принятия спиртного ударила свою внучку по голове, предположительно бутылкой. Девочка выбежала в подъезд и попросила помощи у соседей, которые вызвали бригаду "скорой помощи"», — сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.







Сейчас девочка вместе с матерью находятся в больнице, состояние здоровья ребенка оценивается как удовлетворительное







По данным новосибирцев в соцсетях, инцидент произошел в доме на Виктора Уса, 11. Жители сообщают, что ребенка родители оставили с бабушкой ненадолго. «Неизвестно, из-за чего началась потасовка, но итог таков: у ребенка истерика, обломки стекол в голове, глубокая рана также на голове, разбит лоб, на руках следы от ногтей», — пишут очевидцы.







Недавно Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье — побои в отношении родственников, совершенные впервые, переходят в разряд административных правонарушений.

